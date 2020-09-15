車用及高階網通IT散熱廠-元山(6275)因車用電子客戶進行庫存調整，影響到下半年營運，下半年營收恐低於上半年，不過由於公司調整得宜，且東莞新廠效益逐步顯現，元山總經理劉賢文表示，下半年毛利率及獲利可望維持上半年水準，全年業績可望勝去年。

為強化公司競爭力，元山於今年第2季調整營運事業結構，將過去熱傳、家電兩大事業群，依產品類別與出貨對象，分為汽車電子、高階IT與網通、生活家電、策略品牌及其他工業五大事業群，其中BU 1車用電子主攻大中華區及歐洲汽車電子，由於一台車車用平均使用8到12顆風扇，且今年上半年歐洲代理商拉貨相對積極，元山科技今年前8月車用電子營收年成長約8%，不過8月起，歐洲客戶進行庫存調整，預估調整將到11月，影響元山下半年車用電子出貨，雖然宅經濟及醫療相關需求依舊強勁，在車用電子需求轉弱下，也影響到元山下半年業績，預估下半年營收不會比上半年好。

儘管歐洲客戶訂單減弱，但元山科技以生產風扇為主的東莞塔崗新廠於今年開始啟用，目前已投入60萬台風扇機器設備及相關配置，雖然稼動率只有40%，不過已有穩定獲利，全廠區每月最大產能可達120萬台風扇，根據元山科技規劃，東莞廠60%將以車用電子風扇為主，40%用於其他產品應用的散熱模組需求。

截至今年前8月，元山汽車電子、高階IT與網通、生活家電、策略品牌及其他工業五大事業群營收占比分別為28%、37%、14%、10%及11%，其中又以高階IT與網通成長幅度最為顯著，元山指出，該事業群包括電競、5G雲端數據資料中心及伺服器等散熱需求，受惠疫情帶動宅經濟發威，以及遞延的5G需求開始起跑，有效接續車用訂單，挹注元山下半年營收進帳。

在家電事業部分，元山今年也有新的佈局規劃，在市場及產品方面，元山預計年底前推出全新系列產品，同時也成功爭取到與客戶合作共同研發高階產品機會，規劃2021第1季起陸續展開；在產線經營上，元山持續改善工廠營運成本與拉高生產效率，進一步提升Made in Taiwan的附加價值。

元山目前有台灣台南及高雄，以及東莞三大廠區，元山集團生產採兩岸分工方式進行，家電與商用電器系統以官田為生產基地，平均月產能可達3萬台以上，包括散熱風扇及模組的電子熱傳系列月總產能則可達300萬台。

展望未來，劉賢文表示，5G帶動伺服器、雲端數據資料中心等剛性需求不變，市場僅遞延而未消失，帶動元山在高階IT與網通營收占比提升，在電競應用方面，將持續專注於品牌產品包含主機板、儲存硬碟的散熱解決對策上，並深化與品牌商的合作模式，共同開發未來新品；在雲端系統領域部分，則持續發展高效能智慧通風風扇，提高散熱通風與冷卻效能。

儘管現階段全球疫情仍未見尾聲，國際經濟變數較多，元山因提前佈局，且東莞新廠適時加入生產營運行列，今年上半年稅後盈餘4756萬元，每股盈餘為0.68元，獲利已接近2019全年，由於下半年毛利率及獲利可望維持上半年水準，全年業績可望優於去年。

(時報資訊)