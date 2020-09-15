鴻海（2317）旗下夏普（SHARP）今（15）日歡慶創立108周年，旗下台灣夏普於全新落成的聯合辦公中心同步舉辦創新科技展，強調原創（Be Original）、轉型（Transformation）、實踐（Realization）的營運變革3部曲，使集團持續朝下一個百年營運方向邁進。

夏普自2016年8月進入新體制以來迄今4年期間，推動事業變革轉型（Transformation），並制定「以8K＋5G和AIoT改變世界」的嶄新事業願景，目標在下個100年可為全人類持續貢獻所長。

夏普指出，集團以居家影視、生活家電、智慧型手機和商用設備等現有業務為基礎，致力於8K設備和技術開發、智聯網（AIoT）商品的拓展及平台建設，並進行8K＋5G系統整合服務、發展5G相關設備、擴展COCORO LIFE可購樂服務、及加強雲端服務。

夏普表示，透過上述橫向和縱向發展，集團業務將由過往以硬體與設備為主模式，轉型朝向成為結合軟硬體及科技服務的多元系統、提供解決方案方向永續前進。面對全球新冠肺炎疫情嚴峻及人口老齡化等社會問題，夏普將更關注健康、醫療及長照關懷領域研發。

夏普為歡慶108周年，日本總社自9月起連2周公布相關新產品、服務及技術訊息，台灣、中國大陸、東南亞及全球各國夏普同步跟進，其中台灣夏普加碼在全新落成的聯合辦公中心舉辦創新科技展，實踐「ONE SHARP」的策略方針。

夏普會長暨執行長戴正吳先前指出，夏普透過原創（Be Original）、轉型（Transformation）、實踐（Realization）三部曲變革營運，自家電品牌轉型成為創造品質卓越產品及服務、提供解決方案的科技公司。

戴正吳表示，夏普將持續在智慧家庭、娛樂、智慧辦公室等擅長的業務領域，同時在健康、教育、安全、工業、車用新領域努力，期盼在每個領域建立新服務和解決方案，透過實踐事業願景、穩定成長2大主軸，使公司持續朝前邁進。

(時報資訊)