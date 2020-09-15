農曆七月即將結束，明天鬼門就要關閉，中華民國星象協會副理事長小孟老師透露，鬼門關就發大財，這五個星座人緣旺到不行，透過朋友的幫忙，新增許多賺錢管道和機會，投資獲利或是主管加薪等事情都有可能發生。

鬼月期間運勢特差，沒關係明天鬼門關，小孟老師表示，12星座之中的5個星座財運大爆發，正財運、偏財運都很棒。

第五名、水瓶座

鬼門關之後，水瓶座的人偏財運非常好，工作若是與業務方面相關的實，容易透過客戶關係，不斷新增客戶，讓業績越來越好。

第四名、金牛座

金牛座的人鬼門關後，正財、偏財運勢都很棒，尤其在本業上會越來越發光，也有機會被長官注意到，因此可趁機展現自己的長處，提升自己的價值，可獲得加薪機會。

第三名、射手座

喜歡廣結善緣的射手座，在鬼門關後將獲得身邊朋友的回饋與幫助，尤其是過去曾受過他們幫助的人，在今年下半年都開始紛紛回籠，還會透露許多賺錢的機會。

第二名、巨蟹座

巨蟹座的人工作穩紮穩打，平時也都會做可靠的投資理財規劃，因此鬼月結束之後，也可以順利獲得許多被動性的收入。

第一名、雙子座

鬼月一結束，雙子座的人財運滾滾來，而人緣更是好到破表，會因為遇見許多欣賞自己能力的人，而出現許多發展機會以及賺錢的管道。

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(中時新聞網)