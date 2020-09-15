迪士尼經典動畫真人版《花木蘭》經歷數次延期後，終於在日前上映，由於主演劉亦菲曾因挺港警言論而遭揚言抵制，不過隨著電影票房開出紅盤、成績亮眼，在網上也引發不少騷動。而隨著電影上映，聯名周邊商品當然也是少不了，有網友在社群平台分享自己在國外網站看到一系列聯名周邊，當場笑到翻。

原PO表示，在國外購物網站看到《花木蘭》電影聯名款的鞋子，由於鞋子的顏色相當鮮豔，且鞋子正前方又鑲著一大朵蓮花，整個設計款式讓人直接聯想，台灣人在辦喪禮時，燒給先人的紙紮。讓她忍不住道「不說我根本不會知道，這是花木蘭聯名款啊！」她認為這更像是「金童玉女款」。

《花木蘭》聯名鞋款，每一款都讓網友吐血。（圖／翻攝自irregularchoice購物網站）

網友看完其分享後，紛紛留言贊同「嗯...看起來很像要燒給祖先的...」、「我是覺得花木蘭一致差評啦」、「感覺走著走著就會升天」、「發瘋！到底誰設計的壽鞋」、「感覺可以拿去燒」。不過也有網友分享自己現在住在美國，雖然時間不是很久，這真的會是老外喜歡的款式，濃濃浮誇中國風。

而《花木蘭》上映首週全台票房走高，讓抵制派網友不敢置信，還有人在網上求「窩囊的八卦」，不過以《花木蘭》首週就有近3400萬的成績來看，最終票房也被看好有望破億。女主角劉亦菲日前也在IG發表長文、分享拍攝花絮，感性地謝謝劇組的所有人員。

(中時新聞網)