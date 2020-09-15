你是期待「JETS嘉年華」的消費者嗎？獨家銷售JETS嘉年華門票的預訂平台KLOOK指出，由於今年JETS嘉年華選定的園區在創建整地時，發現地面嚴重崎嶇不平，導致許多遊樂設施施工設置時間增加；為確保活動的安全和服務品質，經與國內外專業技師討論，傑城歡樂園股份有限公司決定將開幕時間延後一週、於9月26日（六）正式開幕，VIP貴賓之夜也同步順延至9月25日（五）舉辦，KLOOK會致力確保已經購票的消費者權益不受任何影響，造成不便深感抱歉！

KLOOK指出，已預訂「JETS嘉年華」VIP之夜單人票券的消費者若願意改期至9月25日，我們將致贈價值380元的VIP套票1組，包含入園門票1張、體驗2項A級設施並搭乘遊園小火車，可於正式開幕後任意擇日使用，同時也能獲得1張體驗券，可於VIP之夜當天體驗遊戲攤位一次，或作為下次再來玩的入園門票，可在VIP之夜入園時於門口售票亭兌換；購買VIP之夜家庭暢遊券（含2位大人和2位身高150公分以下孩童）則贈送2組VIP套票以及2張體驗券，總共價值760元以上，作為補償。

如需退票處理的消費者，可透過諮詢客路與KLOOK線上客服聯繫，將有專門團隊於1到2個工作天儘速處理退票事宜。

桃園JETS嘉年華延後開幕。（KLOOK提供／黃慧雯台北傳真）

「JETS嘉年華」桃園場預計現場設置超過30項的遊樂設施，其中大型遊樂設施有，25公尺8層樓高、車廂會360度旋轉的「Sky Diver 瘋狂尖叫摩天輪」、帶你體驗飛上天際快感的「Cliff Hanger 翱翔天際」、感受隨駭浪擺盪的「Power Surge 驚濤駭浪」、置身暴風圈中般驚險刺激的「Hurricane 瘋狂颶風」、彷彿就要擎天的「Pirate Ship 擎天海盜船」、飛高高搖擺的「Wave Swinger 搖擺波浪」等。KLOOK與JETS嘉年華獨家合作，為官方唯一指定線上售票平台。

(中時新聞網)