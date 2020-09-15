跨界玩很大！瞄準中秋商機，台灣在地精釀品牌「啤酒頭釀造」宣布攜手百年餅店「舊振南」，在啤酒釀造過程中加入整塊的舊振南月餅，將中秋月餅釀成獨一無二的糕餅啤酒，於今年中秋檔期首度推出用「喝的月餅」－「鳳梨酥啤酒」和「柚子酥啤酒」，兩款新品將在9／19起於全台7-ELEVEN獨家限定販售。

據業者介紹，台灣幾乎一年四季都是鳳梨的產季，「啤酒頭釀造」此次與舊振南聯手，翻玩中秋經典風味-鳳梨酥，在釀造過程裡大量使用台灣鳳梨，並投入整塊的舊振南經典鳳梨酥在酒裡共同發酵，入口後不只有濃郁的鳳梨香，尾韻裡更帶有水果酸甜，重新詮釋台灣經典名產「鳳梨酥」。

另外，此次「啤酒頭釀造」以清爽國產小麥啤酒為基底，加入台灣柚子汁與柚子皮，帶出柚子的幽香與麥芽清甜，並將舊振南期間限定「柚子酥」整塊加入釀造，創新的酸甜滋味，成為今年中秋獨一無二的風味。

業者並指出，除了在酒款風味上跨界創新，「啤酒頭釀造」也在酒標上有全新的突破，運用幸運籤詩的概念，在酒標的背後隱藏了一句中秋祝福，讓消費者在享受完微醺的滋味後，將酒標撕開，可看到祝福話語。

為與消費者同樂，業者表示，9／19、9／20、9／26、9／27四天，消費者只要帶上中秋限定的「鳳梨酥啤酒」和「柚子酥啤酒」，前往美麗華海景大道 F1「啤酒頭釀造」行動酒吧拍照打卡，可獲得生啤酒一杯，限量供應、送完為止。

（警語：飲酒過量，有礙健康）

(工商 )