大陸經濟數據勝預期，A股15日震盪走高。上證指數收升16點，連升3日，逼近3,300點關口。兩市成交合計縮減至人民幣（下同）7,255億元。

上證指數開盤小跌1點後在平盤下震盪，一度低見3,263點，跌15點或0.46％，其後止跌回穩，全日收市報3,295點，升16點或0.51％，最高見3,297點，升18點或0.58％，成交2,517.64億元。

深指亦先跌後回升，全日收市報13,143點，升121點或0.93％，最高見13,148點，升126點或0.97％；低見12,976點，跌45點或0.35％，成交4,737.33億元。

滬深300指數報4,688點，升37點或0.8％；創業板指數報2,595點，升22點或0.88％。

各類股表現方面，化工股升1％；有色金屬、房地產、鋼鐵、金融、水泥股走穩；電力、石油、煤炭股偏弱。

大陸國家統計局15日公布，8月全國規模以上工業增加值年增5.6％，社會消費品零售總額升0.5％；首8月全國固定資產投資跌0.3％，全部優於預期。

(工商 )