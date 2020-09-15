黃子韜回嗆酸民。（圖／翻攝自YKYBtao-黃子韜微博）

27歲大陸男星黃子韜2012年以韓國夯團EXO成員出道，2015年黃子韜父親黃忠東發長文，心疼兒子受傷打拚，決定和SM娛樂解約，並全力支持兒子回大陸發展，開設公司「龍韜娛樂」，親自接手栽培兒子，本月11日月傳出黃忠東病逝，享年52歲，黃子韜今(15日)下午發長文，回應855億家產計畫，強調：「我一輩子都不會放下我爸留給我的心血」。

黃子韜早年在韓國出道，5年前黃忠東發文痛批公司沒善待黃子韜，受傷錯過黃金治療期，又不肯成立個人工作室，以此向SM娛樂提出解約，黃子韜後來回大陸發展，星路順遂，演出電影《何以笙簫默》、《鐵道飛虎》等，今年更在《創造營2020》擔任教練。

11日網上傳出黃忠東不堪病魔折磨驟逝，有傳言病因是胰臟癌，而黃忠東過去曾放話，指在青島約有200多億人民幣資產，約台幣855億，為了兒子才改開小公司「龍韜娛樂」，外界好奇黃忠東病逝後，黃子韜該如何處理家產，今他正面回應感謝所有支持與嘲笑的聲音，他會一肩扛起管理「龍韜娛樂」的責任，不會讓爸爸失望。

黃子韜也回擊酸民，「我也會繼續過的越來越好，繼續讓羨慕我的繼續羨慕，嫉妒的繼續嫉妒，讓恨我討厭我的繼續恨我、繼續討厭我，這樣我更有動力讓自己過的更好做的更好！」一切依舊，會繼承父親的思想好好經營演藝工作，粉絲也為他打氣，寫下：「以後我們一起長大，海浪以後給你更多的愛」、「韜韜加油！我們都在」、「海浪永遠是你的後盾」、「爸爸去天上做星星了，他會在人海之中只守護你一個人」。

(中時新聞網)