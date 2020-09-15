國民黨昨日（14）正式宣布，因兩岸整體氛圍不利雙方交流對話，故決定不以政黨形式參加第十二屆海峽論壇，原改請前代理主席林榮德組台商團與會，後林以配合國民黨的政策及因事業繁忙之故取消。媒體人陳揮文從時間點與對外言論分析，操作整件事的人就是前立法院院長王金平，甚至連國民黨黨主席江啟臣都被賣了。

陳揮文在網路政論節目《鄉民來衝康》認為，從幾個點就能看出王金平在騙人。首先，江啟臣表示自己8月底與王討論海峽論壇，但王卻向記者爆料，自己8月14日就已與總統蔡英文見面，可見王是先跟蔡見面才跟江討論，「所以江啟臣，你基本上就是被賣了！」陳感嘆，面對這樣的狀況江自己也很難為。

陳揮文直言，若王金平不想去海峽論壇，八人大轎抬他都不會去，何況他從未把前總統馬英九、前國民黨黨主席朱立倫、前國民黨總統候選人韓國瑜放在眼裡，又怎會把江啟臣放眼理？可見是他自己想去的。

不僅如此，陳揮文指出，江啟臣說把王金平視為代蔡英文傳話，刻意混淆認知，是對王的汙衊，但王旗下「白派」大將、高雄市議會副議長陸淑美9月7日卻向記者表示「是蔡約見王」，可見對外放話的不是別人，就是王自家人放的。綜觀以上，陳推論，應是「王求見蔡」而非「蔡約見王」，兩者主動、被動關係差了十萬八千里。

綜觀以上，陳揮文表示：「我為什麼要跟大家講，王金平跟江啟臣中間的過程？是要說『主動』跟『被動』差非常多的！誰在操作這個事情？最後《央視》主播那個是無心插柳，可是在我們這邊醞釀這個事情、起頭的人，我認為是王金平。」

針對「特使說」，國民黨秘書長李乾龍今日接受電台專訪時指出，王金平是在8月14日去見了蔡英文，當時是因為他憂心兩岸經歷疫情之後，經貿、兩岸關係緊張，去找蔡談相關的事，而國民黨去找王擔任海峽論壇團長這件事，則是在之後才發生的，因此不可能有擔任蔡英文特使這種事。

(中時新聞網)