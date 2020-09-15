傳奇調查記者伍德華（Bob Woodward）新書「盛怒」（Rage，暫譯）即將於15日出版，先前已爆料川普在新冠疫情在美爆發早知道病毒很危險之後，該書又透露川普事實上就愛中國大陸國家主席習近平、俄羅斯總統普丁以及北韓最高領導人金正恩等獨裁領導風格；而對於媒體認為他是獨裁者的鐵粉，川普更直回「那有什麼問題嗎」，引起政壇關注。

I didn’t know there would be even a question about this! https://t.co/QVZn2A7PYc — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 14, 2020

Trump hits Biden on mental acuity, before praising Xi Jinping, Vladimir Putin, and Kim Jong Un, who he says are "very sharp."



"Kim Jong Un, Kim Jong Un doesn't know about the problems that Joe has. We need very sharp people, I'm sorry, Joe is not qualified for this position." pic.twitter.com/6pASfAfKbM — DJ Judd (@DJJudd) September 14, 2020

據《商業內幕》報導，伍德華（Bob Woodward）美國國家廣播公司（NBC）訪談節目中播出先前專訪川普的錄音，其中指出川普對北韓獨裁者金正恩、中國大陸國家主席習近平、俄羅斯強人總統普丁和沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）等被控違反人權領袖時，罕見地讚譽有加。他在錄音專訪中表示，在他個人人際關係中，「對方愈強悍卑鄙，我跟他們就相處得愈好」。

另外，川普13日在內達華州的造勢大會上再次讚揚金正恩與普丁是「敏銳」的領導人，遠勝過拜登，稱「我與他們打交道，而他們並沒有像『睡喬』那樣的心理問題，他們機敏的很」。報導稱，雖然川普政府遭爆在傳出俄羅斯曾「重賞」阿富汗殺害美軍後卻未採取行動反制，以及與北韓談判陷入僵局，但川普仍視自己為唯一可與這些獨裁國家談判的領導人。

不過，對於美媒《野獸日報》（Daily Beast）專欄作者在推特上稱川普稱普丁與金正恩在心理上比拜登更適合當領導人，「仍然是獨裁者的鐵粉」，川普本人不僅轉貼原文，並直稱「有什麼問題嗎」？對此，有網友認為這就是川普能獲得人民支持的主因，但也有人認為「這證明川普永遠與在站美國對面的殺人犯及獨裁者同一邊」。

(中時新聞網)