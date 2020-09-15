立法院副院長蔡其昌的父親蔡銘霖13日病逝，蔡家14日起在台中清水服務處設置靈堂，蔡英文總統15日前往獻花悼念，並上樓安慰蔡其昌母親，短暫待幾分鐘後隨即離開。

蔡其昌的父親蔡銘霖病逝家中，立法院長游錫堃、行政院長蘇貞昌昨日下午已先後抵達靈堂，獻上鮮花悼念，家屬隨後進行答禮，並與蔡其昌上樓短暫談話，隨即離開。

蔡英文總統今天下午3時也抵達靈堂，獻上鮮花表示哀悼。蔡其昌表示，父親生前就很低調，不喜歡麻煩別人，所以他跟媽媽商量後會挑日子舉行告別式，僅有家祭，不另舉行公祭，預計靈堂會設置2周，供親朋好友捻香致意。

蔡銘霖育有1子3女，長子蔡其昌近年在政壇嶄露頭角，讓他相當欣慰。蔡銘霖早年在台中清水經營成衣工廠，蔡其昌從政後，蔡銘霖交棒，處於半退休狀態。

蔡銘霖平日行事低調，去年底受肺癌所苦住院抗癌。據了解，蔡銘霖因癌細胞轉移，導致多重器官衰竭，家屬不忍他受苦，同意拔管，13日上午病逝家中，享壽75歲。

(中時 )