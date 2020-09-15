上周末有人在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出該賣場販售1公斤PAMP金條9月7日售價和前年11月售價比較，足足漲62.5萬元，發問是否有人買過，並感嘆千金難買早知道，有約1.1萬人按讚，超過800則留言歪樓變成早知道造句大會，不過專家也看好黃金價格繼續上漲，紐約12月交割黃金期貨價格周一剛締造9月單日最大漲幅只是開始。

美國股市周一大漲，按常理而言會削弱以貴金屬避險需求，但分析師認為美元持續弱化、公債殖利率低，加上11月大選的不確定性，使貴金屬交易維持在看漲格局。12月黃金期貨交割價周一漲0.8%、收每盎司1963.70美元。

金拓(Kitco)高階分析師威考夫(Jim Wyckoff)說：「近來金價的橫盤和震盪在日線圖上已經形成看漲的盤繞走勢，表示市場正為即將來臨的更大價格波動累積能量，而且有可能是支撐價格往上走的走勢。」他還表示，更大價格波動也許就是在本周開始。

美元疲軟會增加以美元計價的大宗商品對海外買家吸引力，債市殖利率低則會讓投資人寧可選擇不孳息但價格穩定攀升的貴金屬。而FED(美國聯準會)周三政策更新報告被預期會繼續維持低利率，足以使貴金屬長期走勢看漲。

台灣網友怨嘆沒早買金條的貼文，1公斤999.9純度金條今年價格約185.5萬元，前年11月初約123萬元，但底下留言各式各樣爆笑吐槽，「就算知道也買不起啊」、「如果早知道我就買大立光」、「也不用早知道太遠，晚上八點前知道六個號碼也很不錯」、「台積電股票十年前也比現在低，但十年前十年後一樣高攀不起」、「如果早知道台灣人個個是郭台銘」。

國際黃金現貨價格在8月初突破每盎司2000美元，近期則在1940至1960美元間來回震盪。台灣黃金現貨價格依臺灣銀行黃金條塊今日購入價，1公斤約186.05萬元，離網友照片時間點約1周，價差已多出5千元左右。不過有專家指出，金價上漲是普遍趨勢，不管是在該賣場或別處買，價格一樣都是往上走。

(中時新聞網)