女星何如芸與花蓮美侖飯店董事王敏錡結婚16年、育有2子，日前驚傳婚變，雙方對簿公堂，還做出驚人發言撕破臉，何如芸更多次出面泣訴在這段婚姻中所受的苦，所幸之後慢慢獨立堅強起來，如今已重新找回笑容，開始享受生活，不僅如此，昨天她更po出小酌享樂照，難得放鬆尺度，放送美腿，讓人直呼看了好害羞。

何如芸經歷婚變風波，當時還因離婚一事，請假停工1個月調適，之後重返劇組，將重心在工作上頭，而日前《炮仔聲》殺青，何如芸有了較多的空閒時間，可以充電享受悠閒生活，昨(9/14)就在臉書貼出微醺照，透露自己「大白天就開喝」，理由是替好友慶祝喜事。

何如芸笑稱在一堆酒女朋友的相伴下，眾人一起大白天喝酒，歡慶喬遷之喜，她在朋友新家沙發上，拿著酒杯慵懶側臥，穿著深藍短裙、白上衣的她優雅微曲膝蓋，露出一雙大長腿，且裙子往上縮短，大腿根部神祕黑色陰影若隱若現，展現有韻味的熟女性感，讓粉絲看得入迷。

何如芸微醺照，展現她苦心維持的外型，不少網友覺得她都過半百了，身材能保持如此纖細實在不容易，大讚「這身材也太美」，何如芸則笑回：「不是說瘦到像鬼？」，還能俏皮說笑，看來心情已平復得差不多了。

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(中時新聞網)