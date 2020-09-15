台中北屯區賴姓、太平區盧姓兩家6人至南投仁愛武界露營因台電水庫異常放水致4人罹難，其中倖存的賴父15日強忍悲痛處理妻兒後事，他坦言如果重新選擇絕不會到那裏露營，他也感謝當地居民及救難人員全力搜救，但目前還沒有時間考慮國賠等問題。
賴姓及盧姓兩家人12日前往武界壩露營13日凌晨卻因台電異常放水致賴家妻兒與盧家父女罹難，4人遺體經南投檢方相驗後14日已移轉暫厝台中生命禮儀所崇德館，台中市長盧秀燕15日下午特別前往致意，並了解家屬需要；賴父也表達意外發生後感謝很多當地居民投入救難，以及救難人員全力協助找回家人；而盧家則進行頌經法事，盧妻神情凝重，沈默不語。
賴父回顧大水沖來驚險瞬間，他說，過去曾看到有人在那兒露營，這次是妻子規劃露營行程，也是第一次到那紮營過夜，當被問及如果重新選擇會不會還在那露營？他悲悽嘆氣，表示「不會」；對於會不會要求國賠，他則表示，目前還沒時間想那些。
(中時 )
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