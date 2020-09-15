海悅國際與科達機構合資的海研建築在上新莊推出指標新案「新莊海悅花園」，公開不到4個月已近完銷。科達機構趁勝追擊，宣布最快將在明年首季公開為自住客、首購族量身打造的「新莊科達花園」與「海悅科達A3案」兩筆新案，兩案總銷達40億元。

科達機構董事長、海研建築總經理賴建程指出，新莊區上半年推案量達400億元，今年新莊區1～8月建物買賣交易量達4071棟，為新北市交易量冠軍。新莊塭仔圳內「港泰重劃區」區因鄰近機捷A5站，交通串連三環三線、匯集國道，且鄰近上新莊宏匯廣場、新泰商圈、幸福佳瑪商圈、中平路商圈、新莊國民運動中心，吸引多家建商持續插旗千坪土地，而相鄰的「新泰重劃區」，也有多筆推案，預計兩區明年總案量上看200億元，未來房價將全數站穩4字頭，估計塭仔圳市地重劃後再掀起另一波建商搶地潮。

展望未來房市，賴建程說，今年因過去觀望的剛性買盤湧出、海外資金回流，多數自住客擔心房價上漲搶房，3～7天內決定購屋，下半年整體買氣強勁，今年估計再創交易量高峰，後疫情時代搶買房景氣有機會續旺。

疫情逐步解封後，剛性需求、資金回流催生房市買氣高漲，建商推案信心激升，科達機構旗下推案連連熱銷，不僅明年欲交屋的「日日東森」先前4個半月完銷，今年「新莊海悅花園」也開賣4個月已近完銷，雙雙創下亮眼成績，為了回饋兩案已購客戶，科達機構舉辦《海霧》2電影包場支持國片。《海霧》是全台第一部超強卡司的海上災難驚悚片，導演錢人豪也率主要演員鄭人碩、謝沛恩，以及打造電影主題曲的「F.I.R.飛兒樂團」團長陳建寧、L.C.G勵齊女孩到場站台力挺，《海霧》也不負眾望，電影上映首周3天就一舉衝出600萬票房的亮眼成績。

(時報資訊)