台電大觀水力發電廠武界壩，13日凌晨閘門異常自動開啟無預警洩洪，造成下游露營的2個家庭4死慘劇。意外發生當下，附近法治村村民第一時間投入救援，但幸運生存的胡姓婦人，竟然讓村民相當氣憤，原來當時在家人尚未尋獲的當下，她竟要求現場救難人員先幫她把車子拖上岸！

這起不幸意外奪走盧姓男子與女兒、陳姓婦人與兒子共4條人命，盧男的妻子胡姓婦人，當晚睡在車上，幸運沒被大水沖走。胡婦事後表示，因帳棚空間狹窄，她讓給丈夫與女兒睡，她自己睡在車上，誰知半夜被大水聲驚醒，只見周邊的濁水溪河床洪流滔滔，所有人都不見了，嚇得連忙爬到車頂打電話求救。

據三立新聞報導，第一時間參與救援的法治村民楊鐵木卻對胡婦相當生氣，因為當救難人員抵達現場，胡婦竟要求他們幫忙拖車，還稱那台車100多萬，讓楊鐵木覺得實在太不可思議！

楊鐵木是法治村民也是當地導遊，他回憶抵達事發地點時，現場只有胡婦，當時失蹤家人仍未找到，她竟要求現場救難人員是否能幫她把車子拖上岸。楊鐵木表示，他最氣的一點是家屬連一句謝謝都沒有，更認為台電有錯，但露營者也有責任，並不能全部怪台電。

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(中時新聞網)