大陸女星范冰冰2018年爆出逃稅風波、形象大跌，至今都沒有復出的消息，16日將迎接39歲生日的她，最近接受時尚雜誌的邀約，拍攝一組前衛造型的美照，大膽以無眉造型入鏡，連她自己都開玩笑說「來自外星的我」。

范冰冰為《Wonderland中文版》拍攝十月封面，照片中，她化身機器人，手臂和雙腿貼著機械鐵片，指甲塗上金屬色，妝容更是前衛新穎，不僅眉毛蓋到消失不見，下眼線特意拉到鼻子，五官看起來更加立體，配上白到零血色的肌膚，完美呈現出冷冰冰的未來感。

在 Instagram 查看這則貼文 Fan Bingbing 范冰冰（@bingbing_fan）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 9 日 上午 4:02 張貼

另一個造型，她的臉龐沒有太多彩妝，畫上碎裂的特效，面無表情地看著鏡頭，特別的是，當她拉起上衣，居然露出機械鋼骨的腰，彷彿真的變身機器人，跳脫以往風格的造型相當吸睛，引起網友熱烈討論，「機械冰」、「未來感十足」、「你真的敢於突破，給你一個大拇指」、「科幻大片」。

范冰冰歷經陰陽合約風波重創演藝事業，還被開罰40億新台幣，感情方面也與論及婚嫁的男友李晨分手，不過最近微博上卻傳出，有人在上海外灘用無人機排列表演「我愛大黑牛」、「FBB」、「Happy Birthday」字樣，而大黑牛是李晨的暱稱，FBB則是范冰冰的名字縮寫，兩人因此被傳世紀大復合，但也有人認為若是李晨的慶生示愛計畫，寫的應該是「我愛范冰冰」才對，真相有待兩人進一步說明。

(中時新聞網)