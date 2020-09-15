國民黨宣布不以政黨形式參加海峽論壇，但不會禁止個別黨員以民間形式參加。前台北縣長周錫瑋今（15）日也透過臉書對此表態，表示自己願意參加海峽論壇，也嗆民進黨不敢去，只會在家裡耍狠。

對於海峽論壇誰該參加？會不會被抹紅、統戰，甚至求和說，周錫瑋認為這些都是片面之詞，海峽論壇應該去，因為兩岸之間很久沒談，容易產生誤會，更重要的是，大家都希望兩岸不要有戰爭，那就要談，不要有誤會。

周錫瑋指出，民進黨談的時候就是追求台灣尊嚴，國民黨談卻是賣台，不管國民黨做什麼，就是被民進黨抹紅，ECFA續簽、兩岸會不會戰爭、人民交流要不要談？過去都有談、有交流，都沒事，現在換民進黨執政了卻說這些都有事，所以用反滲透法、國安法來嚇國民黨、嚇在野黨。

周錫瑋說，政黨應有獨立自主、法治自由的空間，但今天國民黨完全沒有這樣的空間，國民黨從專制走向民主，民進黨是民主走向專制，他讓你不敢講話，網軍到處抹黑、抹紅，「謝謝，幫我打知名度，我不怕！」自認站在和平、台灣民主的目標去追求，捍衛所有百姓真正法治跟民主自由。

至於海峽論壇，周錫瑋表示自己願意去，雖然只是個老百姓，沒有任何官職、公職，是個國民黨小小黨員，「但我願意過去對岸談」。他指出，台灣人民都希望ECFA能續約，不要戰爭，「誰去講，我們去講啊！這叫追求台灣人民的和平，這不叫求和」。

周錫瑋怒嗆民進黨，在台灣講話有什麼用，有本事到大陸去講，去參加海峽論壇，「你要的尊嚴只有在談判桌上才有尊嚴，大聲講出來才會有尊嚴，敢跟對方對抗跟講理才是尊嚴，不是在自己家裡打自己人給別人看，那個叫做霸道、霸凌。」

此外，周錫瑋也認為國民黨不像在野黨，不像過去民進黨為了追求人民權利，永遠站出來講話、衝撞，反觀現在國民黨，沒一個敢像民進黨那樣去衝撞，但不管是執政黨或在野黨，最重要的一點，都要保護台灣人民和平。周錫瑋也在臉書標記，「不談不和台灣不會有出路」，籲台商組團登陸「談和平」。

(中時新聞網)