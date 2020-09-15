環保署為表揚各水體權管相關單位對全國地面水體垃圾攔除業務所付出的努力及執行成果，14日舉辦「108年度全國地面水體垃圾攔除考核頒獎典禮」，由蔡鴻德副署長親臨頒獎，同時嘉勉各相關單位同仁整年度的辛勞，期許中央及地方環保機關持續合作貢獻心力，維護生活環境品質及符合民眾期待。

環保署表示，本次共針對12個單位進行頒獎，包含特優之臺南市政府、新竹市政府、嘉義縣政府、臺東縣政府及經濟部水利署第三河川局，以及優等之臺北市政府、桃園市政府、基隆市政府、南投縣政府、金門縣政府、花蓮縣政府、經濟部水利署第十河川局，每個獲獎的單位，除持續推動各項水環境保護業務外，也積極針對各地水體不同樣貌，因地制宜設置攔除設施，執行成效顯著，值得肯定。

目前全國地面水體包含河川、渠道等等，108年在各單位的努力下，全國共計巡檢2,852次，攔除作業4,520次，攔除垃圾量達1萬9,895公噸。

環保署再次強調，臺灣水環境為相當重要的水源與多樣的生態，水體分布範圍廣，全國水體環境保護工作需要跨機關合作，並由中央與地方攜手前進、共同努力，才能將環境保護理念落實執行，本次頒獎典禮亦結合業務研商會議辦理，邀集相關單位共同探討並推動全國地面水體垃圾管理進程，期勉全國水體相關權管單位齊心投入水環境維護工作，持續提升環保施政成果，讓國人擁有舒適的環境品質，朝向環境永續的目標邁進。

(工商 )