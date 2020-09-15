印度國會下議院15日復會，印度政府屆時將發表自中印對峙以來2k7第一份官方聲明。消息人士透露，中印對峙前線局勢仍然緊張，印軍將保持目前非常高的戰備狀態。

《今日印度》等多家印度媒體15日報導，當地時間15日下午15時，印度國會下議院將復會，印度國防部長辛格（Rajnath Singh）屆時將就中印在拉達克（Ladakh）東部的軍事對峙發表講話，聲明的題目則是《我們在拉達克邊境的進展》（Developments on our borders in Ladakh）。

印度新德里電視台網站15日報導，被問及是否會就印中對峙發表聲明時，印度議會事務部長喬希（Pralhad Joshi）表示，考慮到「局勢的敏感性和戰略要點」，政府將做出決定。他說，各方領導人將在15日的會議上聽取簡報。

事實上，自中印對峙爆發以來，印度政府一直面臨壓力，要求對此發表聲明。這種壓力在6月15日中印發生致命衝突後急劇上升，至少20名印度士兵在那次衝突中死亡。

印度《德干記事報》15日報導，印度政府消息人士稱，在印度和中國外長就解決長期邊境僵局的五點計畫達成一致，4天後，拉達克東部摩擦點的總體局勢仍然沒有改變，繼續緊張。

消息人士還說，印度和中國軍隊都堅守在實控線上的位置。儘管該地區的局勢繼續緊張，但中國軍隊沒有任何新動向。印度軍隊不會放鬆警惕，將在拉達克東部保持目前非常高的戰備狀態。

(中時 )