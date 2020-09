印度國會下議院15日復會,印度政府屆時將發表自中印對峙以來2k7第一份官方聲明。消息人士透露,中印對峙前線局勢仍然緊張,印軍將保持目前非常高的戰備狀態。

《今日印度》等多家印度媒體15日報導,當地時間15日下午15時,印度國會下議院將復會,印度國防部長辛格(Rajnath Singh)屆時將就中印在拉達克(Ladakh)東部的軍事對峙發表講話,聲明的題目則是《我們在拉達克邊境的進展》(Developments on our borders in Ladakh)。

印度新德里電視台網站15日報導,被問及是否會就印中對峙發表聲明時,印度議會事務部長喬希(Pralhad Joshi)表示,考慮到「局勢的敏感性和戰略要點」,政府將做出決定。他說,各方領導人將在15日的會議上聽取簡報。

事實上,自中印對峙爆發以來,印度政府一直面臨壓力,要求對此發表聲明。這種壓力在6月15日中印發生致命衝突後急劇上升,至少20名印度士兵在那次衝突中死亡。

印度《德干記事報》15日報導,印度政府消息人士稱,在印度和中國外長就解決長期邊境僵局的五點計畫達成一致,4天後,拉達克東部摩擦點的總體局勢仍然沒有改變,繼續緊張。

消息人士還說,印度和中國軍隊都堅守在實控線上的位置。儘管該地區的局勢繼續緊張,但中國軍隊沒有任何新動向。印度軍隊不會放鬆警惕,將在拉達克東部保持目前非常高的戰備狀態。

(中時 )