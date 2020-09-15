共同社15日報導，16日將成立的日本新內閣中，由前外務副大臣岸信夫出任防衛相的人事安排基本確定。岸信夫對台灣友善，他曾表示，期待美日台進行安全保障對話，日本應更積極協助台灣加入國際社會。

當選日本自民黨總裁的菅義偉，預料會在16日的臨時國會獲任命為新首相，接替因病辭職的安倍晉三。《共同社》引述消息人士指，安倍晉三的弟弟、前副外相岸信夫會出任防衛相，現任防衛相河野太郎，將改任總務相一職。

岸信夫為跨黨派親台議員組織「日華議員懇談會」（日華懇）幹事長，前總統李登輝7月30日逝世，岸信夫曾前往駐日本代表處致哀；8月9日，日本前首相森喜朗率團來台弔唁李登輝時，岸信夫也隨團來台。

岸信夫舊姓為安倍，被過繼給自己的舅父岸信和，故改姓岸。事實上，第90、96、97代內閣總理大臣安倍晉三是他的哥哥、第56、57代內閣總理大臣岸信介為外祖父、第61、62、63代內閣總理大臣佐藤榮作則是他的外叔公。

岸信夫出任過參議院議員（2期）、外務副大臣、防衛大臣政務官、自由民主黨山口縣支部連合會長等職務。

(中時 )