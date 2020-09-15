三民國小新校舍打破圍牆、融合社區，還打造透光天井、穿透式圍欄，同時增設兩層樓溜滑梯，完全跳脫刻板的校舍風格。（陳育賢攝）

超過1甲子歲月的新竹市三民國小校舍與復興樓重建工程近日完工，市府與校方15日舉辦啟用典禮，新校舍打破圍牆、融合社區，還打造透光天井、穿透式圍欄，同時增設兩層樓溜滑梯，完全跳脫刻板的校舍風格。

市長林智堅今天親自主持復興樓啟用典禮，他表示，三民國小復興樓興建於1958年，但其無地梁設計且耐震係數較低，影響學生在校就學的安全，自2017年8月就停止使用。

而該區社區林立，入學需求較多且為總量管制學校，校舍無法容納全數學區的學生，因此市府斥資1億5000萬元，除整建復興樓，同時新增教室26間、電腦教室、健康中心及校史室，目前全校有70班，學生總數2057人，希望透過重建增加教室數量，可滿足學區入學需求。

林智堅說，他上任以來投入超過48億元推動新校園運動，全市有34棟老舊校舍要重建，是浩大的工程，非常感謝全市的校長、市議會的支持。

林智堅同時表示，復興樓工程是由新銳建築師林柏陽操刀，他多次贏得世界各國建築設計獎項，在設計上發揮巧思，建築空間線條俐落，除提供學生更安全的學習環境，也提升整體景觀設計，打破圍牆，串連社區與校園，還有兩層樓高的溜滑梯，上課教室與下課遊樂場零距離。

此外，寬闊的天井設計，可曬到暖暖的陽光同時有通透的視野，能感受到空氣與風的流動，這個空間讓孩子在學習上更加舒適、減少壓力、增加興趣，復興樓不僅是美感建築，也真正落實理想的知識遊樂地。

(中時 )