台中市議會15日上午召開程序委員會，政風處副處長許金來因身體不適未出席，理應由主任秘書廖建一代理；未被市府承認的政風處長詹政曇卻低調「自行列席」參加，對外界詢問均以「謝謝」回應。副市長黃國榮向議會報告因副處長許金來請病假，改由主秘廖建一出席，否定詹政曇為中市政風處長。

副市長黃國榮向程序委員會召集人議長張清照報告，因政風處副處長許金來請病假，改由主秘廖建一出席。因市議會第3屆第4次定期會，將於9月26日登場，屆時詹政曇是否順利列席備詢備受關注；詹政曇今天下午並拜訪市議員邱素貞，尋求預算支持。

詹政曇表示，他已經接獲派令，並在法務部完成宣示，完全依法行政行使職權；因家住南投長官就近調任台中市，未來他將拜訪每位議員爭取支持預算。

黃國榮說，請假應由下級代理上級，不可能上級來代理下級，市府已正式行文給台中市議會，因法務部指派的政風處長詹政曇雖然有經過佈達，但未正式宣誓就視同未就職；定期大會所有會議台中市政府政風處部份，將由代理處長許金來出席。

黃國榮強調，市長講得很清楚，希望法務部來協商，至今法務部都未來協商，市府一切依法行政，因詹政曇未宣誓視同未就職；薪水部分，因市府本來就有編薪水給政風處，他的薪水是由政風處支薪，相關法令規範屆時應由政風處進行釐清。

(中時 )