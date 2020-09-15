外傳台北農產公司董事長祕書董德堉請辭，是因為對台北市長柯文哲切割心寒，對此，柯文哲今（15日）先駁斥說，「他不會這樣講！」無論如何公司有公司的規則，請假該當如何、起訖時間要刷卡，都是依據公司的標準；當市長很忙碌，不可能跟每一個人聯絡，不太可能。

(中時 )