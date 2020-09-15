董德堉因心寒請辭？柯文哲：他不會這樣講！ 16:132020/09/15 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 外傳台北農產公司董事長祕書董德堉請辭，是因為對台北市長柯文哲切割心寒，對此，柯文哲今（15日）先駁斥說，「他不會這樣講！」（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外傳台北農產公司董事長祕書董德堉請辭，是因為對台北市長柯文哲切割心寒，對此，柯文哲今（15日）先駁斥說，「他不會這樣講！」無論如何公司有公司的規則，請假該當如何、起訖時間要刷卡，都是依據公司的標準；當市長很忙碌，不可能跟每一個人聯絡，不太可能。 (中時 ) #董德堉 #柯文哲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 決戰2024？鄭文燦首度坦言：心裡曾想過當總統 11:482020/09/15 政治 一路都在騙騙騙？陳揮文警告江啟臣：你被王金平賣了 15:522020/09/15 政治 控柯文哲賴帳百萬、拒接電話裝死 「卡神」楊蕙如加碼爆料 12:532020/09/15 政治 黃珊珊開嗆陳時中 挨批竟回「不是月亮」 網轟：幹話王 17:202020/09/15 政治 楊蕙如爆料賴帳、拒接電話 柯文哲：2014年帳目太亂 16:152020/09/15 政治 美西嚴重野火 民主黨認為是全球氣候異變 00:072020/09/15 國際 駁王金平特使說 李乾龍：王一直代表國民黨 11:372020/09/15 政治 慘遭柯文哲無情切割 愛將董德堉心冷求去爆內幕 08:442020/09/15 政治 玩真的！雄獅拚國旅 觀光巴士衝上百輛 10:222020/09/15 旅遊 千萬噁爛屋4／建商出包疑脫產？ 簽約「德佑建設」已解散恐難求償 07:482020/09/15 社會 政治熱門新聞 唯一能戰勝蔣萬安的女人？網：民進黨不會放她出來的 - 政治 如何看兩岸未來？漂亮女星：台灣不需要叫囂 - 政治 台北市長人選民調 驚見國民黨的「她」 - 政治 黃珊珊開嗆陳時中 挨批竟回「不是月亮」 網轟：幹話王 - 政治 韓關閉即時災情連結？網怒：看來邁市府這鍋是甩定韓維拉了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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