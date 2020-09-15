立法院國民黨團要求行政院長蘇貞昌為開放美豬道歉。行政院發言人丁怡銘今天提出3點回應反問藍營，以國際標準開放極微量萊劑肉品就該道歉，那在國際標準還沒出爐前，就開放萊克多巴胺美牛進入台灣的國民黨、馬政府官員們，是不是更該道歉？

國民黨團總召林為洲今天提出3點訴求，包括1.蔡英文總統立刻至國會提出國情報告；2.蘇貞昌為開放美豬道歉；3.農委會主委陳吉仲下台負責。

丁怡銘表示，政院還是要強調，台灣要走出去，就要依照國際標準來進入自由貿易體系，不然我們的外銷產業就是一直綁一隻手在跟外國人競爭。

其次，丁怡銘也說，如果以國際標準開放極微量萊劑肉品就該道歉，在國際標準還沒出爐前，就開放萊克多巴胺美牛進入台灣的國民黨、馬政府官員們，是不是更該道歉？尤其美國牛肉現在已經8年，我們沒有看到國民黨執政縣市在反對美牛，或是要求美牛零檢出。可見根據國際標準，無論是牛肉或豬肉，對於民眾健康都沒有影響。

丁怡銘最後也說，從美國豬進口台灣30年來的資料來看，市佔率至今只有1％，可見台灣豬有絕對競爭力。這幾年在政府與民間的努力下，口蹄疫順利拔針，又守住非洲豬瘟的入侵，台灣優質豬肉已經可以出口，如今在台灣市佔率也坐穩9成。因此大部分豬農都不怕進口豬肉，只要政府推動清楚標示，讓民眾可以容易辨識，美豬本來對產業就未造成衝擊，未來更不會有影響。

他表示，包括日韓和CPTPP的主要國家皆已開放，我們是一個國家，還是希望一起為國家好，只有跟國際接軌、減少貿易障礙，才能讓台灣的產品外銷到全世界時能夠跟他國產品競爭。

(中時 )