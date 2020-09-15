桃園市今日上午11點突傳無預警停水，影響中壢區、新屋區、觀音區與大園區全區，以及楊梅區、平鎮區與新竹縣湖口鄉部分住戶，逾29萬戶無水可用，民眾氣得跳腳。台灣自來水股份有限公司獲報後，已派員前往搶修，預計明天上午10點恢復用水。

台灣自來水公司第二區管理處副處長李世淵指出，位於龍潭區中正路上口徑1.7公尺水鋼管，為平鎮給水廠的供水線路，由於埋設已26年，今日出現直徑4公分的鏽蝕破洞，水公司已派員修復完畢，但由於恢復供水尚須時間，預計明天上午10時能恢復用水。

經發局表示，桃園市長鄭文燦知情後，已要求水公司於今日開始復水，最遲於明天早上要完成全部供水恢復正常，市府也將持續督促自來水公司儘速完工復水，以降低民眾用水不便。

根據統計，本次停水影響區域除中壢、新屋、觀音、大園全區外，還有楊梅40里、平鎮44里、八德2里與7路段、蘆竹龍林街、桃園4路段，以及新竹縣湖口長安村、長嶺村、湖口村、中勢村與東興村，降壓區域為八德14里，共計30萬戶用水權益受影響，預計停水1日。

停水區域：

(1) 中壢、新屋、觀音、大園全區。

(2) 平鎮區：湧豐里、新勢里、新榮里、新英里、新富里、新貴里、北安里、金陵里、北華里、北興里、北勢里、北貴里、北富里、華安里、龍興里、貿易里、東社里、東安里、中正里、建安里、東勢里、龍恩里、新安里、忠貞里、南勢里、山峰里、平南里、平鎮里、鎮興里、福林里、金星里、平安里、湧光里、湧安里、雙連里、義興里、高雙里、廣仁里、廣興里、義民里、廣達里、宋屋里、復興里、平興里、復旦里。

(3) 楊梅區：楊梅里、楊江里、紅梅里、永寧里、大平里、東流里、水美里、上田里、梅新里、大同里、埔心里、金龍里、瑞塘里、四維里、梅溪里、高榮里、仁美里、光華里、富岡里、豐野里、員本里、瑞原里、三湖里、上湖里、中山里、楊明里、金溪里、裕成里、秀才里、新榮里、雙榮里、瑞坪里、永平里、瑞溪里、富豐里、裕新里、三民里、頭湖里。

(4) 八德區：白鷺里、霄裡里、龍宮街新生路、龍南路、崁頂路、廣福路1356巷、合興(一~二)街、東泰街、華康街

(5) 桃園區：龍山街、龍門街、鴻撫街、中山路1562巷。

(6) 蘆竹區：龍林街。

降壓區域：

(1) 八德區：瑞德里、福興里、瑞興里、瑞祥里、瑞豐里、興仁里、瑞發里、瑞泰里、廣隆里、廣興里、廣德里、竹園里、茄苳里、永豐里。

(中時 )