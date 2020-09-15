雨彈開炸 氣象局發布12縣市大雨特報 16:092020/09/15 中時新聞網 杜欣穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 12縣市發布大雨特報。（摘自氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到對流雲系發展旺盛影響，易有短時強降雨，中央氣象局針對全台12縣市發布大雨特報，今（１５）日南投地區，新北至台中、雲林至屏東及宜蘭山區有局部大雨發生的機率。 大雨特報12縣市包括：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣。 (中時新聞網) #12縣市 #大雨特報 #發布 #午後雨 #彈開 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 對流雷雨彈襲擊南台灣 4縣市大雨特報 11:472020/09/14 生活 新冠確診逼近500萬 印度總理在家餵孔雀發網路視頻 20:412020/09/14 兩岸 秋老虎殺到！午後防雷雨 11號颱「紅霞」將生成 07:372020/09/14 生活 總統府發布李登輝珍貴照片 記錄台灣民主歷程 15:012020/09/15 政治 庫存口罩沒鋼印免緊張 雙鋼印12月中上線 15:122020/09/15 財經 微信禁令逼近！陸iPhone 12銷量恐重創 2韓廠大難臨頭 15:202020/09/15 財經 發布電光捷報 漢光兵推啟動 04:102020/09/15 政治要聞 《國際經濟》0.1％→負0.7％ 開發中亞洲國家經濟近60年來首現萎縮 11:082020/09/15 財經 北捷常客優惠 逾12萬張卡未領 04:102020/09/15 地方新聞 劉詩詩純白襯衫辣秀美腿曲線 刺繡半裙顯瘦辣翻 11:452020/09/15 星光 生活熱門新聞 稱丁允恭關起門干她啥事 黃越綏：男渣女蠢令人作嘔 - 生活 鋒面與「紅霞」颱風恐產生共伴效應？彭啟明：有可能 - 生活 高鐵見熱褲妹趴男腿上外套蓋頭 他虧11字掀論戰 本尊怒嗆：犯法嗎？ - 生活 網美照驚見「裸男露鳥」否認炒作 網揭關鍵打臉證據：假到爆 - 生活 秋颱紅霞將生成 吳德榮曝未來路徑 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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