受到對流雲系發展旺盛影響，易有短時強降雨，中央氣象局針對全台12縣市發布大雨特報，今（１５）日南投地區，新北至台中、雲林至屏東及宜蘭山區有局部大雨發生的機率。

大雨特報12縣市包括：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣。

(中時新聞網)