比特犬咬傷人、狗的事件層出不窮，台北花博公園13日晚上又發生了一起比特犬咬死貴賓狗的慘案，究竟為何比特犬會咬人，狗狗訓練師艾咪指出，狗狗會攻擊人跟犬隻，大多是在極度恐懼、受到刺激的情況下，但可以在牠攻擊前發出的2個徵兆得知牠要咬人了，最好靜靜地快步離開。

據《三立新聞》報導，艾咪表示，多數的狗狗之所以會出現攻擊行為，是因為牠覺得自己處在極度恐懼、緊張的情況下，事實上狗狗在攻擊人或其他犬隻之前，會先「露出牙齒、發出低吼」警告對方，若警告無效才會真正發動攻擊。

但艾咪表示，有一種情況例外，若是狗狗長期受到打罵、處罰，過去在試著警告時就被飼主制止，使牠們不再發出警告訊號，會直接攻擊對方。並建議飼主透過練習告訴狗狗，讓狗狗慢慢去認識、接受那些讓牠害怕的事物，改善緊張的情緒，以及散步時繫上鍊繩，避免狗狗暴衝。

台北市動保處表示，比特犬因為犬種基因的特性，造成牠較不穩定的性格，平時看起來憨厚老實，但常因為外界刺激，突然失控而有傷人或傷害動物的攻擊性行為，是經行政院農業委員會指定為須特別列管之危險性犬隻，其他危險犬隻還有日本土佐犬、紐波利頓犬、阿根廷度告犬、巴西菲勒犬、獒犬。

(中時新聞網)