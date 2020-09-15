受到新冠肺炎衝擊，政府紓困貸款，並且要求快速核貸，卻造成許多銀行行員抱怨被要求瘋狂加班。北市勞動局表示，近日已針對6家業者進行夜間突襲勞檢，最後全數違規，呼籲勞動部應思考何時將「事變」大門關上，勞工無止盡加班。

台北市勞動局公布金融專案勞檢結果，抽查6家金融機構有台灣銀行、富邦銀行、凱基銀行、元大銀行、渣打銀行和財團法人中小企業信用保證基金，皆涉有違法樣態，其中包含未足額給付平日加班費、未給付休息日出勤工資、辦紓困位於期限通報工會、勞動局備查等。

勞動局局長陳信瑜表示，因趕辦紓困貸款業務，銀行員超時工作嚴重、未拿到足額加班費，且勞動部日前公布函釋，辦理紓困貸款，可視為「事變」原因，得使勞工加班時數或例假出勤不受法令限制，不要開了一個門，讓勞工有可能過勞。

全國金融業工會聯合總會祕書長韓仕賢指出，政府紓困經由30幾家銀行，資料最後都會整到到中小企業信保公會，而有員工反映，加班超過12小時，或是單月加班超過46小時，也有不少女性夜間加班10點，甚至沒有週休二日，呼籲行員遇到相關情形，要保全證據通知公會，爭取自己的權益。

陳信瑜指出，此次檢查甚至有勞工單月加班時數達61.5小時，另雇主不要再拿事變當擋箭牌，避免造成勞工職業病或過勞致死，陳呼籲勞動部，應思考何時將事變大門關上，別再讓勞工無止盡加班。

(中時 )