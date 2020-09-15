氣象局指出，位於菲律賓海域的熱帶擾動稍早發展為熱帶性低氣壓，預計周五(18)將增強為今年第11號颱風「紅霞」，行徑路線西北西往中南半島方向前進，屆時將於越南登陸，對台灣沒有直接影響。

熱帶性低氣壓「TD13」下午14時的中心位置在北緯12.3度，東經120.4度，以每小時11公里速度向西北西進行，中心氣壓1002百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

氣象局預報員林定宜表示，熱帶性低氣壓明後兩天會逐漸發展，預計周五登陸越南，對台灣沒有直接影響，外圍水氣有機會間接影響台灣，目前仍待觀察。

他說，周四(17)之前台灣是典型「秋老虎」天氣型態，各地要慎防炎熱高溫，局部地區如大台北、南投、花東縱谷等有機會來到36度以上，周五(18)鋒面接近，北台灣高溫略降3度左右，北部東北部轉為短暫有雨天氣，周六(19)、下周日(20)鋒面通過，東北風開始增強，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區以午後短暫雷陣雨為主。

(中時 )