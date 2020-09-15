宜蘭縣文化局內的縣級圖書館成立至今36年，有管線老舊的漏水問題，樓地板面積僅3000平方公尺，不符1萬平方公尺的縣級圖書館標準，宜蘭縣政府向中央爭取經費並配合自籌款，斥資3.1億元興建新館，預計2年後完工。

宜蘭縣文化局表示，宜蘭縣有1座縣級圖書館，各鄉鎮市立圖書館有15座，縣圖在文化局內，雖然使用率高，但館舍老舊且有漏水、淹水等問題，空間不足難以容納新進館藏，縣府遂向中央爭取2.5億元補助，加上縣款共3.1億元。

在文化局北廣場興建新館外，原本的舊館會採光井元素、串聯藏書塔，縣圖內部空間以分齡分眾的概念規畫，設置多功能展演空間、書展專區、青銀共讀區、兒童分齡閱覽區、大樹內庭、多媒體數位影音空間、討論室及閱讀角等專屬空間。

文化局局長宋隆全表示，未來圖書館將擴大服務量能，館舍面積可達1萬平方公尺，以符合《圖書館設立及營運標準》規範，同時掌握閱讀趨勢與科技，圖書館預計明年初完成設計，工程在2年後完成。

(中時 )