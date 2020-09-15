外交部與菲律賓、越南、泰國及印度等四國主流電視媒體合作拍攝「攜手台灣」（EmbracingTaiwan）節目，不僅將台灣多元風貌呈現在新南向國家觀眾眼前，也宣傳我國防疫成就，並彰顯「能夠幫忙，且正在幫忙」（Taiwan can help,and is helping）新典範。

外交部今(15)日在台大社會科學院國際會議廳舉辦「攜手台灣」節目發布記者會，由外交部政務次長田中光與菲律賓主持天王曁聯合國和平大使Rovilson Fernandez、人氣主持兼部落客 Valerie Tan、越南知名女星Dam Phuong Lin、泰國新生代主持人 Yepun Thanat Thanajirachai與馬來西亞氣質才女 Sherry Ibrahim等人進行視訊對話。

去年為強化宣傳我國新南向政策成果，外交部與菲律賓、越南、泰國及印度等四國主流電視媒體合作，針對相關國家的民俗風情及語言製播「攜手台灣(EmbracingTaiwan)」節目。播映後廣獲好評，總計四國收視人數超過8800萬人。

外交部表示，今年再度與菲、越、泰、馬來西亞四國合作，以我國防疫成就為主軸，並配合我政府「5＋2產業計畫」、「前瞻基礎建設計畫」「一國一中心」及「六大核心戰略產業」等施政方針，透過遠距視訊方式製作節目，全方位呈現台灣風土人情、新生活樣貌、傲人科技創新與產業應用成果「攜手台灣」每國節目各2集，每集長度約22分鐘，均以HD高規格畫質攝製。

外交部指出，由於今年新冠肺炎(COVID-19)疫情肆虐，各國拍攝團隊無法來台取景，因此改以遠距視訊方式製作節目，納入我國因應武漢肺炎的防疫措施、與他國防疫合作及提供新南向國家口罩等彰顯台灣在防疫、國際人道援助及國際醫療的「能夠幫忙，且正在幫忙」（Taiwan can help,and is helping）新典範。

(中時 )