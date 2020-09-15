疑似池田依來沙性愛片瘋傳，男方被網民證實是大野陽。(圖／翻攝自東網)

24歲日本女星池田依來沙，擁有日、菲、西3國混血基因，五官立體精緻，加上魔鬼身材，出道就被封為「小松菜奈2.0」，是不少男粉心中的夢幻女神，未料，近日網路卻瘋傳疑似她的不雅性愛片，形象恐毀於一旦。

近日，網路流出一段男女激吻的性愛片段，女主角神似池田依來沙，據悉，影片拍攝於3年前，當時，池田依來沙爆出和男星村上虹郎半同居，雖然雙方都解釋只是好朋友，但男方多次被拍到去女方香閨過夜。

不過經網友查證，發現影片中男主角不是村上虹郎，而是髮型模特兒大野陽，因為大野陽耳後的一顆痣，和影片中的男主吻合，懷疑池田依來沙背著村上虹郎偷吃，而不雅影片外流後，大野陽也把社群網站從公開改為私人帳號。

目前，對於性愛影片一事，池田依來沙與所屬事務所都未做回應。其實，池田依來沙今年7月才和人氣YouTuber佐藤寬太爆出同居情，近日又有網友目擊，她疑似密會人氣男星竹內涼真，出道以來緋聞不斷。

(中時新聞網)