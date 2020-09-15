市議員涂權吉（左）在議員質詢楊梅榮平路積水問題。（市議員涂權吉提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市楊梅區榮平路是楊梅地區通往平鎮的道路，但該處地勢低漥又沒有側溝，每逢大雨過後仍積水不退，甚至有騎士在晴天穿上雨衣，避免被汽車濺起水花淋溼，市議員涂權吉在總質詢提出，詢問改善狀況。

涂權吉表示，楊梅區榮平路為楊梅通往平鎮區道路，上下班尖峰時段車流量很大，但路寬僅4到6公尺，會車困難，經常塞車，形成道路交通瓶頸，他詢問工務局拓寬進度。

另外榮平路台66快速路5段至平鎮雙連坡復旦路段，因兩側土溝長滿雜草，溝內都是淤泥，尤其在楊梅、平鎮交界處的營區附近道路，根本沒有排水溝，加上地勢低漥，每逢大雨，積水10天、半個月都沒有消退，造成用路人抱怨不已。

涂說，不少網友抱怨，大雨過後很多天，路面還是積水，騎士經常被路過汽車所濺起的水花弄得全身濕透，被迫晴天穿上雨衣，以避免被「水花」攻擊，這種情況已經很多年了，相關單位遲遲沒有改善。涂權吉要求工務局、水務局盡快解決積水不退問題，不要讓騎士晴天還要穿雨衣，避免身體被濺濕，成為笑話。

工務局長賴宇亭回應，榮平路拓寬分成兩段，從復旦路到台66快速路5段600公尺路段，目前區公所已取得用地，預計10月初上網招標施工，另一段幼獅到快速路5段部分，因與都市計畫相鄰，將一併檢討，如果地主願提供土地也可以先行施工。至於榮平路積水不退問題，將併同拓寬時改善。

(中時 )