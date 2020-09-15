台北農產公司董事長祕書董德堉請辭也牽扯出楊蕙如，董曾在2014年柯文哲競選期間舉辦萬人健走，當時活動承包給楊蕙如花費800萬元，但楊卻爆料一毛也沒收到，柯文哲賴帳、拒接電話。柯文哲表示，就是嫌2014年帳目太亂了，2018年就全部用網路登錄。

柯文哲表示，2014年是扮演候選人角色，很多募款活動根本不曉得，也因此到2018年不可能再募款，乾脆採用網路募款，每一筆帳近來都有紀錄，「過去的事情，我也不太想去講什麼。」每次事件結束都會檢討。

柯文哲說，就是嫌2014年帳目太亂了，2018年就全部用網路登錄，且2018年都沒有再舉辦募款餐會。

柯文哲也澄清，2014年她們是有來幫忙選戰，但是1次、2次之後就算了，不要跟這種人來往，道不同不相為謀，寧可選比較正派的作法，網軍什麼的終究跟我們的理念不合，所以就算了。

關於楊蕙如揚言要公開對質，柯文哲直言，「她不敢來！」她一講人家就問她被議會打爆的那件事情，她哪裡敢出來。自己也沒有她的電話，不論以前當候選人現在當市長都不會處理，選舉有選舉總幹事、選舉的帳戶，「我怎麼知道每一筆錢！」

(中時 )