蓬萊村長潘三妹經常半夜接獲村民求救電話。（謝明俊攝）

蓬萊所長林振民一得知村民有困難，立即聯絡村長潘三妹發動救助。（謝明俊攝）

蓬萊所長林振民（左）與頭份分局警友會、村長潘三妹等14日一起慰助村內弱勢家庭，副所長之子郭洺銘（左二）特地前來幫忙。（頭份分局提供／謝明俊苗栗傳真）

蓬萊所長林振民與所內同事，經常主動協助村長潘三妹維護村內交通平順。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

南庄蓬萊村有一千多個村民，其中近5分之一是中低收入戶，新冠肺炎疫情直接衝擊許多打零工的村民，生活無以為繼，村長潘三妹經常聯合轄區蓬萊派出所長林振民及員警，一起運送物資救助弱勢居民，連副所長的孩子得知後，也主動參入愛心行列，讓蓬萊村處處有愛心。

蓬萊村位處南庄鄉南方偏郊，村內以蓬萊溪護魚步道，以及加里山蓬萊步道登山口最為知名，吸引不少遊客前來遊覽，村內多個部落分散在山區，最遠的包括接近加里山登山口的大坪、高山青、八卦力等部落，車程離村中心動輒半個小時。

蓬萊村是賽夏族及客家人混居的村落，村中人口有1千多人，其中近5分之一是屬中低收入戶，過去，村中勞動人口多半靠著在鄉內山園農事勞作，或是在南庄老街餐廳、民宿打打零工，在當地行情每天工資1千至1千200元不等，勉強可糊口過日，但自從今年爆發新冠肺炎疫情後，工作機會大減，使得許多原本經濟困頓的家庭，經常出現青黃不接，只能對外求助。

「我最怕半夜接到電話！」蓬萊村長潘三妹經常在半夜接到村民親友的求救電話，這類電話多半是家人突然發生急病，沒錢到醫院看病，半夜來電幾乎都沒有好消息，都是讓她聽了會心疼。

除了緊急求助，潘三妹對每家每戶的經濟狀況都暸若指掌，經常需要物資救助的約有2、30戶，像其中一家三代4口人，原本兒子在頭份工作，娶了外籍老婆，生下一對兒女，結果兒子身體出問題，老婆見狀落跑，兒子搬回蓬萊老家，和老母親等一家4口借住在親戚家的鐵皮小屋，老母親和兒子無法工作，整家人的生活有一頓沒一頓的，都靠親友族人幫忙接濟。

「我們族人的傳統都會互相幫忙」潘三妹說，只要知道那一個鄰居有困難了，她們都會互相幫忙，但也因為需要幫忙的村民不少，讓潘三妹經常奔波村內，四處救窮解難。

蓬萊派出所是村內的守護神，從前任所長到現任所長林振民，一直都非常注意村民生活狀況，只要員警家戶訪查時發現那一戶人家可能面鄰斷炊，回所後馬上反應，林振民立即就會聯絡潘三妹一起載著物資緊急救難去。

包括頭份分局警友會、頭份「漸老逢春」會等慈善團體都會定期捐贈民生物資給蓬萊村弱勢家庭，每次物資一到，蓬萊所全體員警都會主動協助潘三妹載運發送物資，甚至副所長郭瀅麟還在就讀竹南高中的兒子郭洺銘，因知父親及同事的善行，也主動要求加入，除了捐出自己的零用錢外，還利用假日從頭份來到蓬萊村，協助搬運物資幫助弱勢，讓全村處處充滿著愛心。

(中時 )