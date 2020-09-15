ABC-KY(6598)-瑞磁生技傳出已開發可同時檢測新冠病毒及流感病毒的試劑(CoV-2 Flu Plus)，且已向美國FDA申請提交前的緊急使用授權(Pre-EUA submission)。

法人認為，瑞磁生技未來在新冠病毒及流感病毒盛行的秋冬季節，除原已分別取得美國FDA緊急使用授權的新冠病毒、及510K核准上市的呼吸道等檢測試劑外，將再新增Pooling Testing、及CoV-2 Flu Plus等二項新檢測試劑，將使相關系列產品線更趨多樣與完整，預估將能進一步提供美國當地醫療機構更高通量、較高效率及較低成本的不同產品選擇，為今年第四季及明年的營運成長再添動能。

瑞磁生技表示新開發的CoV-2 Flu Plus檢測試劑搭配自行開發的數位生物條碼及全自動檢測儀器MDx 3000，可同時檢測6項不同致病原，包括新冠病毒、A型流感病毒(3 subtypes- H1 seasonal、H1 2009 Pandemic及H3)、B型流感病毒、呼吸道合胞病毒(RSV)等。

據統計全世界每年約5~10%的成年人及20~30%的兒童感染流感，流感的主要症狀包括發燒、咳嗽、頭痛、疲勞、肌肉疼痛、喉嚨痛及流鼻涕，與新冠肺炎的症狀極為相似，且老年人、幼兒及免疫力低與患有慢性疾病的人，是具有相當高感染風險的族群，每年約有3~500萬人因此感染重症，29~65萬人死於流感，顯見流感病毒的威力及其市場不亞於新冠病毒。

隨著流感季節的臨近，瑞磁生技CoV-2 Flu Plus這項新的檢測試劑尤為重要，因為感染SARS-CoV-2與流感病毒很難僅就患者外表的症狀來區分，醫療機構若使用瑞磁生技CoV-2 Flu Plus的試劑進行檢測，醫護人員只需進行一次測試就可以為患者提供正確的診斷及最有效的治療計畫。由於該項檢測試劑產品可同時診斷包含新冠病毒及流感病毒等6項不同的致病原，可說是結合了瑞磁生技的新冠病毒與呼吸道等二項檢測試劑優點的縮小版，因可進一步在秋冬季節減少醫療機構的檢測時間與成本，且目前在美國當地提出此類產品申請及取得EUA的業者甚少，因此預期未來在取得美國FDA緊急使用授權後，該項試劑銷售業績將更勝於目前的新冠病毒檢測試劑。

(時報資訊)