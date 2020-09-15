基隆市正濱國小的埽具間竟藏著一個6米深的大洞，一名學生為拿到掃具不小心掉進洞內。（陳彩玲攝）

基隆市正濱國小的埽具間竟藏著一個6米深的大洞，一名學生為拿到掃具不小心掉進洞內。（陳彩玲攝）

消防隊表示，學童意識模糊，臉部有些許擦傷。（陳彩玲攝）

基隆市正濱國小的埽具間竟藏著一個6米深的大洞，並有一名學生於下午3點9分，在進行資源回收的過程中，為拿到掃具才不小心掉進洞內，正濱國小生教組長指出，該掃具間的門因地層下陷問題導致不好開，該學童藉由門旁邊的小洞，鑽入內想拿掃具，但因掃具間內沒有燈光照明，難以注意才發生意外。

對此，基隆市消防局獲報後，立刻到場處理，中正分隊由楊姓小隊長帶隊，共出動2車5人，在學童被救起時，身上多處擦挫傷，目前已送至長庚醫院救治，而詳細事故發生原因仍有待調查釐清。

校方指出，該大洞寬3到5公尺，恐怕是因為前幾天大雨沖刷才導致地層下陷，造成意外，在其他一起做資源回收的同學聽到學童嚎啕大哭，立即向老師通報，最後消防人員趕至後，將學童救起。

消防隊表示，到現場資源回收的門，已經打開，學童大概在6米深的涵洞，同仁尋獲後，不斷呼叫學童，但意識模糊沒有回應，臉部有些許擦傷，相關案情仍待進一步調查釐清。

對此，基隆市政府教育處指出，現場已拉起封鎖線隔離，為防止災情擴大及其他人員學生接近，目前也已請學校先進行搶災，後續將協助學校積極進行修復及學生後續相關事宜。

(中時 )