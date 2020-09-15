疾病管制署今天公布國內今年出現首例本土霍亂確定病例，東部一名80多歲男性，8月31日因出現米湯狀的腹瀉、全身無力及暈眩症狀送醫並收治住院，經通報檢驗確認感染產毒性霍亂弧菌(血清型O1-Ogawa)，目前持續住院治療中。

疾管署副署長莊人祥，過去霍亂在海地，因為地震水源缺乏曾造成大流行，台灣偶而會出現，過去同期2016~2019最高曾出現六例。今年一例偶發還算普通。一般來說，是水、食物如海鮮受到污染才會導致，但不一定找得出原因，可能因為胃切除、或是免疫力差引起。

莊人祥表示，個案近期無國內外旅遊史，平時三餐皆自行烹煮，飲用煮沸自來水，生熟食會分開處理，但有隔餐食用的習慣，近日有吃海鮮，但同住家人目前均無疑似症狀。衛生單位已啟動各項疫情防治調查，並採集個案同住家人檢體及住家之水樣環境檢體送驗，以釐清可能感染源。

國內今年截至9月14日共1例本土霍亂確定病例，2016至2019年同期本土病例數分別為7、0、6、0例；另近5年(2016至2020年)共1例境外移入病例，為2017年發病，感染國家為菲律賓。

疾管署指出，霍亂是一種急性細菌性腸道傳染病，潛伏期通常為2至3天，透過食用受污染的食物或水傳播。霍亂弧菌對胃酸的抵抗力不佳，通常須吃入大量的細菌才會致病，但在胃酸不足、胃部切除過的人或免疫機能較差的人，則少量的細菌就可能致病。

感染症狀為大量米湯樣水性腹瀉、嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭等，嚴重未治療的患者致死率可超過50%，但若有適當治療，則可降至1%以下。

中秋節連續假期即將到來，民眾烤肉聚餐的機會增加，疾管署提醒，由於霍亂弧菌可久存於污水中，若生食受污染水域捕獲的海鮮(尤其是甲殼類或貝類)，就有可能遭受感染，因此應將食物應充分煮熟並避免生熟食交叉污染；應飲用煮沸後的水；非立即食用的食物應加蓋後放到冰箱保存；注意個人衛生習慣，餐前便後務必使用肥皂正確洗手，以降低感染風險。

疾管署呼籲，民眾如出現嘔吐、腹瀉等疑似症狀，應暫停烹製食物及暫停照顧病人、老人與小孩，同時請儘速就醫；醫療院所如發現疑似個案，請於24小時內通報。相關資訊可至疾管署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw)，或撥免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。

(中時 )