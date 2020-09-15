南投縣仁愛鄉武界壩13日凌晨因水壩無預警洩洪，造成下游野營的2家庭，4人遭大水沖走，不幸罹難，事件延燒至今，1名參與搜救的當地居民楊鐵木，他回想當時，男童遺體上岸後，家屬不看一眼，甚至還在關心價值百萬的名車，讓他瞬間爆氣，指責家屬，甚至家屬在搜救結束後，也沒有跟他道句感謝，對此家屬今下午受訪時，不發一語即離開。

楊鐵木回憶案發是當天4點27分，他帶遊客要到武界橋看一線天日出，但經過過武界橋橋墩時，發現大水襲來，立即打電話給台電，台電回應他：「閘門自己打開，已經處理了」，隨後台電掛掉電話。

楊鐵木接獲消息，知道有遊客連人帶帳篷被大水沖走，即取消後續的帶隊行程，立即前往案發地點與其他居民及搜救人員一同救援，他回憶當下男童遺體拉上岸時，家屬竟還在向他詢問「是否可以幫她將車子拖上岸，這車價值100多萬」讓他瞬間爆氣回應「我們都忙成這樣了，你還在關心車，自己請人來拖吊！」

楊鐵木也說，當下很心寒，甚至到結束家屬也沒有一句感謝，反而是往生者來感謝，晚上閉上眼都是罹難的男童趴在水上的畫面，就像是在跟他說謝謝一樣，他還說道，整起事件台電有疏失，另外，露營者也有責任。

對此，15日下午家屬現身台中殯儀館，面對記者詢關於搜救人員說法，家屬並未有回應。

(中時 )