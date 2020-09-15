受日圓升值影響，以及投資人將近來獲利入袋，周二日經225指數收跌0.44%，為23,454.89點，前一交易日一度站上7個月新高。

投資人看好現任內閣官房長官菅義偉將當選執政黨黨魁，並將順勢當選日本首相，延續行之有年的「安倍經濟學」，帶動日股連漲3天。

東證一部指數終場收跌0.62%，為1,640.84點。高度周期型的鋼鐵、航空與礦業股表現最為疲弱，分別下挫2.85%、2.67%與2.16%。

日圓兌美元匯率仍接近前一日創下的兩周高點，受強勢日圓打擊，出口股表現疲弱，佳能收跌2.73%，Panasonic跌1.15%。

投資者將關注美國聯準會的政策決議，以從中尋找其貨幣政策前景的相關線索。日本央行本周亦將召開決策會議，市場關注焦點將是該央行如何與新政府協調政策。

索尼收跌2.41%，外媒報導因系統晶片出現生產問題，索尼已經將本財年的PS5遊戲機產量目標大減400萬台。

(時報資訊)