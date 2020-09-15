民間消費與出口數據佳，惠譽國際信評11日最新報告中上修台灣今年GDP預測值至1%，一改原先預估今年負0.2%的悲觀看法，並預期明年GDP可望由2.8%調升到3%。在GDP獲上調，以及外資連4天買超台股下，台北股匯今天同步走高，台股連2日站回月線，12800點有守，而台北外匯經紀公司新台幣匯價收盤價為29.38元，升值1.06角，成交量13.55億美元，連續第二個交易日失守29.5元防線，連29.4元也未守，央行匯價彈性再放大。

元大投信建議，雖然國際環境上仍存變數而引發高檔震盪，但台股基本面、資金面都具支撐力道。短期內，台股面臨全球風險性資產短線漲多，國際上還有美國總統大選，以及疫情仍未完全控制的風險，影響投資人信心。但台股體質強韌，吸引內外資金，對台股帶來強力支撐。

元大投信分析，過去十年（2010年至2020年6月），台股大盤除權息點數約3409點，提供期間41.6%的報酬率，加計資本利得41.9%的總報酬為83%，展現台股優秀的配息、填息能力，尤其建議布局相對經營穩健及具備現金股息殖利率穩定度較佳的優質龍頭企業，是中長期投資配置、尋求穩定配息的極佳選擇。

今年以來截至9月11日，外資在集中市場賣超達6500億台幣，看似驚人，但由於外資持有台股部位極大，目前外資持有台股市值比重仍維持4成高水位，可暫以短期處分視之。而隨著台灣投資人對台股認同度提高，台股開戶人次累計達1100萬人，且著眼於台股相對優於全球主要股市的殖利率表現，投資思維也轉向持有台股領息，形成支撐台股力道。

(時報資訊)