新一任日本首相人選將於本周三（16日）經國會投票後正式敲定，安倍晉三的第二度執政時期亦將隨之告終，此任期使安倍成為日本歷年來連續在任時間最長的首相。經歷近八年的「安倍經濟學」時期後，料將接棒為新任首相的菅義偉，「菅經濟學」又會為市場帶來哪些新的投資機遇？富達國際日本股票主管丸山隆志（Takashi Maruyama）認為，新機遇的關鍵將在蓄勢待發的日本資訊科技（IT）業上。

丸山隆志說：「值得留意的是，在安倍第二度執政期內，日股及美股的行業權重變化，儘管該時期內的日本及美國股市，均看到通訊服務業的行業權重增加，同時金融及地產業的行業權重減少，然而資訊科技業在兩地股市的行業權重的增加幅度，卻存在頗大差距。「在能源股及消費必需品股行業權重均大幅下降的背景下，資訊科技股在美國市場的行業權重得以大幅提升。」

丸山隆志指出，在美國市場以軟體及服務業（Software & Services）對整體資訊科技業規模成長所作出的貢獻最大。當中，提供軟體產品及電子支付技術的企業規模正持續發展；此外，還有一批從事雲端業務的公司正竄出頭來。

「我們在日本市場暫時還沒有看到該領域出現如美國市場般的大幅成長。」丸山隆志說，「不過，我相信隨著數位化轉型的步伐進一步加快，在日本只要是可用來提升公營或民營部門營運效率及生產力的產品和服務，將具有較大的成長潛力。」

(時報資訊)