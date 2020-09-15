新冠肺炎疫苖的好消息激勵隔夜美股大漲，以及中國8月工業生產創下8個月來最大增幅，且零售銷售額為今年來首度增長，周二南韓股市追隨其他亞股上揚，終場KOSPI指數收漲0.65%，為2,443.58點，連漲第4個交易日，並創下2018年6月12日來新高。

全球主要央行會議將成為本周市場密切關注的焦點，美國聯準會周二起召開為期兩天的貨幣政策會議，日本與英國央行亦將在本周晚些時候公布政策決議。

南韓周二公布新增106人確診感染新型冠狀病毒，已連續十多天維持在100多例之譜，顯示在政府實施前所未見的防疫措施後，該國疫情已經持穩。

南韓總理丁世均周一在內閣會議上表示，韓國初步將取得為3000萬人、約六成韓國人口接種的新冠肺炎疫苖。南韓衛生部門發布聲明表示，預計將透過COVAX機制採購2000萬劑疫苖供1000萬人施打，並另外從民間藥廠採購4000萬劑。

外資今日買超韓股2526億韓元。韓元收漲0.38%，報1,179.0兌一美元，創下7個月新高。

(時報資訊)