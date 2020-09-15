Twins成員阿Sa（蔡卓妍）近期轉型改走成熟性感風，阿Sa日前才解放穿小背心中空裝，放風小蠻腰，而蔡卓妍近日則再曬性感照，只見蔡卓妍解放辣穿小背心，罕見開深V、曬胸前事業線，性感照引發網熱議。

蔡卓妍過去穿搭保守，不過她近期解放了，阿Sa去年在電影《非分熟女》的性感演出，她大膽背部全裸入鏡，表演大獲好評，而阿Sa也開始解放曬好身材，蔡卓妍日前就單穿低胸小背心、外頭再搭西裝外套，深V設計讓她事業線呼之欲出。

蔡卓妍不只是曬酥胸，她日前也曬出性感郵輪照，只見阿Sa辣穿小背心中空裝，放風小蠻腰，她白嫩美肌全都露，辣照獲得女星何佩瑜直呼超靚，網友也狂讚很正「好漂亮」、「正妹妍」、「姐姐真的好瘦」。

37歲蔡卓妍的辣照還引發網友驚呼是否為男友視角，其實蔡卓妍日前才被傳與百億太子爺石恆聰（Anthony）因結婚理念不合，兩人被爆已低調分手，不過阿Sa事後則現身駁斥此事「對不起，他們報導錯了！所以不回應」，強調分手傳聞是無中生有。

(中時新聞網)