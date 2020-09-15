台灣機車密度世界第一，「兩輪車」已是許多人生活中不可或缺的交通工具。但隨著各項補助陸續到期、縮水，明年買機車，補助金額恐怕比今年少1萬元。

「最大差別在掛牌日期」，民國96年9月30日（含）前出廠的機車，因環保、煞車已不符標準，環保署、交通部都有祭出補助，鼓勵民眾換車。環保署針對舊車車主，只要汰舊換新，購買7期燃油車，可享5000元補助，明年剩3000元。

交通部要求機車新車必須加裝ABS（防鎖死煞車系統）或CBS（前後連動煞車系統），為減輕民眾購車負擔，分別給予4000元、1000元補助，不過這項補助今年年底到期。剩下的，就是貨物稅了，根據「減徵機車貨物稅」相關規定，汰舊換新可退貨物稅，機車最多退4000元，期限到2021年1月7日。

也就是說，若家中機車在民國96年9月30日前購買，今年內舊換新可享1萬3000元補助（7期車、ABS、貨物稅）；明年1月7日後才換車，現少補助1萬元（只剩7期車的3000元可拿）。至於民國96年9月30日後購買的，由於新車多符合環保、煞車標準，能享受到的補助僅貨物稅一項。

車行業者提醒，若未完成領牌、報廢，補助手續就不算完成，預估接下來第4季，可能出現一波購車潮。

(中時新聞網)