電信寬頻設備大廠中磊電子（5388）15日宣佈型號SCE4255W支援LTE公民寬頻無線服務頻段（Citizenship Broadband Radio System, 簡稱CBRS）類別A之企業級小型基地台，已通過 OnGo及FCC 美國聯邦通訊委員會Part 96認證。中磊指出，此款SCE4255W商用LTE CBRS小型基地台可多元應用於建構LTE企業私網系統等領域，並強化室內LTE信號覆蓋。

中磊累積逾10年之4G、5G小型基地台研發及佈署經驗，此次通過認證之SCE4255W，是公司第二台通過認證之CBRS小型基地台。該小型基地台產品不僅可應用於傳統型網路架構，亦可運用於虛擬化、解構式架構。中磊與開放式虛擬化無線存取網路（vRAN）領導廠Altiostar攜手合作，SCE4255W小型基地台支援split option 2技術，藉由提供電信營運客戶最新整合vRAN之技術，以簡化商用佈署流程、降低成本並優化使用者體驗。

Altiostar產品管理部副總Anil Bhandari表示，「Altiostar非常榮幸與中磊合作，共同將開放式之vRAN技術整合於SCE4255W CBRS小型基地台。」，「Altiostar致力於擴大產業生態系統之合作夥伴，如同中磊提供之最佳化解決方案，為我們無線客戶創造卓越之價值。」

除SCE4255W之CBRS小型基地台外，中磊同時提供包括型號OC3505之CBRS類別B之公民無線寬頻服務設備（Citizen Broadband Radio Service Device，簡稱CBSD），以及通過FCC Part 96認證之CBRS無線終端網卡等產品。中磊全系列企業級、家用型CBRS產品線，提供包括FWA固定無線接取、行動網路密集化及LTE企業私網建構等完整解決方案。

中磊電子技術長林斌表示，中磊深耕行動寬頻領域，持續擴展完整之產品線，致力於提供領先業界之全系列CBRS解決方案，以滿足電信市場多元需求。SCE4255W小型基地台具安全佈署、高效能LTE室內連網之優勢，並可延伸至行動網路覆蓋，提供企業及電信營運商擴大容量及建構新興網路之最佳解決方案。

(工商 )