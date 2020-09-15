中山附醫職業醫學科主任陳俊傑指出，經核磁共振檢查，發現翁先生罹患右肩旋轉肌袖症候群，且已有韌帶斷裂，必須手術治療。（馮惠宜攝）

「錢要賺，健康也要顧！」58歲翁姓油漆師傅因工作需要負重長時間高舉右手，每日至少重覆上百次，工作超過30年，斷斷續續出現肩膀痠痛不適，今年4月右肩痛到無法上舉，警覺是職業傷害而就醫，經核磁共振發現其右肩旋轉肌韌帶斷裂需手術治療，他透過中山醫學大學附設醫院職業醫學科協助獲勞保職業傷病給付，並協助他透過職能再設計重返職場。

翁先生年輕時就做油漆工，工作時需要長時間高舉右手、重複來回手持抹刀或油漆刷具，雖然陸續出現肩膀痠痛不適，但他總是右邊不舒服就改用左手工作，直到今年4月右肩無法完全舉高甚至無法拿油刷，到醫院接受核磁共振檢查，被醫師告知罹患右肩旋轉肌袖症候群，且已有韌帶斷裂，必須手術治療，並接受復健。

他懷疑疾病與工作相關，至中山醫學大學附設醫院職業醫學科門診尋求職業病認定，經醫師與專科醫師到其職場訪視評估，發現翁先生工作時大部分時間都是右手及肩部負重上舉造成職業傷害。

中山附醫職業醫學科主任陳俊傑指出，旋轉肌袖症候群泛指旋轉肌群的肌腱病變：包含旋轉肌袖肌腱炎、旋轉肌袖撕裂傷及旋轉肌袖斷裂，患者會有肩關節深部刺痛、無法施力、抬重會肩部痛，其中，營造人員、清潔工、油漆工較易有這類職業傷害，翁先生在手術及復健後，該院職業病治中心也計畫打造量身訂製的強化訓練、個別化輔具，讓他重返職場。

翁先生感謝中山附醫團隊協助，他說過去不少同業也有這樣的問題，但為了生計不可能不工作，現在他也會多注意姿勢，並透過輔具協助，他也呼籲後輩，錢要賺，健康也要顧。

(中時 )