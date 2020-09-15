中華網龍旗下以飄流島生存冒險為主題的線上遊戲《飄流幻境Online羅德島傳說》將於9月23日推出，除了加入全新地圖「羅德島」、武器技能、多個特殊關卡及副本等內容外，並引進日版多位知名聲優的劇情語音，帶給玩家煥然一新的冒險體驗。為慶祝《飄流幻境Online羅德島傳說》即將啟航，官方也同步舉辦FB粉絲團活動，完成指定條件就有機會帶走稀有坐騎「獨角幼馬」、「羅德號」等虛寶獎勵！

「羅德島」全新登場 挑戰傳說的神話國度！

本次開放全新地圖「羅德島」，玩家可盡情體驗傳說的神話國度，享受每個任務故事。不僅如此，還有新武器技能、限時競速25個特殊關卡、以「希臘神話體系」作為背景的全新副本，包括「眾神之女王赫拉」、「豐產女神狄蜜特」、「戰爭之神阿瑞斯」、「眾神之王宙斯」等豐富內容，為玩家帶來前所未見的創新挑戰。

希臘女神祝福 讓冒險家在島上化險為夷。（圖／智冠提供）

賦予眾神力量的特殊裝備。（圖／智冠提供）

引進日版知名聲優劇情語音

在全新版本中也特別引進日版多位知名聲優的劇情語音，包括杉田智和（《銀魂》阪田銀時）、釘宮理惠（《灼眼的夏娜》夏娜）、綠川光（《灌籃高手》流川楓、《聖鬥士星矢Ω》光牙）、能登麻美子（《地獄少女》閻魔愛、《妖精的尾巴》梅比斯）、置鮎龍太郎（《灌籃高手》三井壽）、子安武人（《頭文字D》高橋涼介、《海賊王》青雉），希望透過畫面、劇情、語音，讓玩家更能沉浸在《飄流幻境Online羅德島傳說》的冒險世界。

（遊戲角色／聲優）

路易斯 CV杉田智和

燕玲CV釘宮理惠

綠川光CV席德

妮絲CV能登麻美子

置鮎龍太郎CV丹尼爾

子安武人CV薩爾斯

日版多位知名聲優劇情語音 完美呈現。（圖／智冠提供）

打造個人小屋 與情人共結連理

《飄流幻境Online羅德島傳說》提供上百款不同風格的特殊家具，包括萬聖節、聖誕節、新年、復活節等多種節慶主題，玩家可擔任木匠與室內設計師，輕鬆打造專屬風格家具，設計甜蜜溫馨的家。如遇見生命中的另一半，還能體驗幸福美滿的婚禮系統，在遊戲內共結連理。

打造個人小屋 與情人共結連理。（圖／智冠提供）

各式可愛帥氣坐騎、夥伴由你來駕馭！

遊戲內除了提供6種不同風格職業之外，還有許多NPC夥伴，每個夥伴都擁有專屬特技、獨特故事以及轉生任務，趕緊與你的NPC夥伴攻略各種副本、攜手探險世界！

各式可愛帥氣坐騎、夥伴 由你來駕馭！（圖／智冠提供）

事前讚好活動開跑 全服集氣領取豐富獎勵

為慶祝《飄流幻境Online羅德島傳說》即將啟航，官方也特別推出事前讚好活動，只要官方粉絲專頁按讚數量達指定條件，即有機會獲得稀有坐騎「獨角幼馬」、「羅德號」等豐富好禮！

按讚拿好禮！（圖／智冠提供）

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