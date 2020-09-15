育達科大與華山基金會15日一起作月餅贈長輩，並安排長輩實地手作月餅。（華山基金會提供／謝明俊苗栗傳真）

育達科大與華山基金會15日一起作月餅贈長輩，台電苗栗區營業處也共襄盛舉。（華山基金會提供／謝明俊苗栗傳真）

育達科大與華山基金會15日一起作月餅贈長輩。（華山基金會提供／謝明俊苗栗傳真）

中秋節將近，育達科大及華山基金會苗栗區天使站，15日上午邀請長輩們前往育達科大，由餐旅系師生、廣秀幼兒園小朋友及台電苗栗區營業處員工，一起體驗手作中秋月餅，讓長輩們先行感愛佳節氣氛，由於今年華山基金會籌募贈送長輩的月餅缺額非常多，希望各界踴躍捐贈，讓長輩過個溫暖的中秋節。

育達科大餐旅系師生，在15日中秋節前，製作200顆月餅，依往例贈送給在地弱勢獨老。今年還特別邀請長輩來學校烘焙專業教室體驗，打造屬於自己的月餅，許多長輩吃過月餅，但不曉得月餅的製作過程，透過與餐旅系師生一起製作月餅，感受到手作的愉快。

華山基金會苗栗縣站長杜靜容強調，因為疫情的影響，致贈今年給長輩的中秋關懷禮，至目前募集情況不佳，全苗栗需要送出986份，截至目前僅募集185份，尚缺801份。感謝育達科大師生的協助及長期支持華山服務的台電苗栗區營業處，也發動員工挹注關懷禮經費，處長胡忠興表示希望藉此善行拋磚引玉，希望社會大眾伸出援手，支持每份350元的中秋關懷禮。

(中時 )